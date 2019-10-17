fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В ДТП под Одессой погибла пожилая женщина, еще несколько человек пострадало

В ДТП под Одессой погибла пожилая женщина, еще несколько человек пострадало

Авария произошла на 21-м километре Старокиевского шоссе.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одессы.

Легковушка ГАЗ-2410 столкнулась с рейсовым автобусом “Доброслав-Одесса”.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что двигаясь со стороны Одессы, 52-летний водитель “Волги” выехал на встречную полосу. В итоге произошло лобовое столкновение с маршруткой.

В результате аварии погибла 82-летняя пассажирка автомобиля. Еще шестеро, по предварительным данным, получили травмы. Всех пострадавших доставили в медучреждения.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Фото: Юлия Сущенко

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить