В ДТП под Одессой погибла пожилая женщина, еще несколько человек пострадало

Авария произошла на 21-м километре Старокиевского шоссе.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одессы.
Легковушка ГАЗ-2410 столкнулась с рейсовым автобусом “Доброслав-Одесса”.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что двигаясь со стороны Одессы, 52-летний водитель “Волги” выехал на встречную полосу. В итоге произошло лобовое столкновение с маршруткой.
В результате аварии погибла 82-летняя пассажирка автомобиля. Еще шестеро, по предварительным данным, получили травмы. Всех пострадавших доставили в медучреждения.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного дела.
Фото: Юлия Сущенко