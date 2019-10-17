В ДТП под Одессой погибла пожилая женщина, еще несколько человек пострадало

Об этом сообщает Патрульная полиция Одессы.

Легковушка ГАЗ-2410 столкнулась с рейсовым автобусом “Доброслав-Одесса”.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что двигаясь со стороны Одессы, 52-летний водитель “Волги” выехал на встречную полосу. В итоге произошло лобовое столкновение с маршруткой.

В результате аварии погибла 82-летняя пассажирка автомобиля. Еще шестеро, по предварительным данным, получили травмы. Всех пострадавших доставили в медучреждения.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Фото: Юлия Сущенко