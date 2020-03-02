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Новости Одессы и Одесской области

В Доме клоунов показали новый спектакль о невыдуманной жизни одесситов

В Доме клоунов показали новый спектакль о невыдуманной жизни одесситов

Премьера “Рыжего города” в одесском Доме Клоунов стала символическим началом весны. И хоть действие в рассказах Георгия Голубенко, по мотивам одноименной книги которого поставили спектакль, происходит на одесской даче, именно весной мы начинаем выходить из спячки и готовиться к лету.

Ведь летом к нам в Одессу снова стремятся туристы, родственники и друзья, которые будут удивляться и пытаться понять, кто же такие одесситы и почему они такие.

Именно этот феномен одессита раскрывает в своих “невыдуманных” рассказах Георгий Голубенко, а актер Борис Барский не просто эти рассказы рассказывает, а проигрывает, переживает каждый из них.

Идея постановки возникла у него еще два года назад. Он сам выбрал рассказы, а режиссер Наталья Хохлова-Покровская помогла их визуализировать. В свое время Наталья сняла цикл программ “Новые одесские рассказы” с участием Янислава Левинзона для одесского ТВ и подсказала Борису Барскому много интонационных, тонких и характерных нюансов и образов. В результате этого сотворчества вышло настоящее объяснение одессита в любви к городу и его жителям.

Несмотря на то, что каждый рассказ – это отдельная история, все они подобраны и собраны так, что в результате вышло цельное драматическое произведение со вступлением, лирическими паузами, кульминацией и антрактом. Это первая подобная работа в репертуаре театра, не похожая ни на один из спектаклей “Масок “– смешная, но не клоунская, трогательная до слез, но не трагедия.

 

 

Совсем другим мы увидим и актера Бориса Барского. На сцене он раскрывается новыми гранями своего таланта – и это уже не привычный нам комик и балагур, а тонкий, интеллигентный рассказчик, который любит своих героев, даже если они не всегда выглядят симпатичными.

В общем, вот и все, что мы хотели вам рассказать о премьере, «… а потому перестаньте сказать, что настоящей Одессы уже не существует. Да, она за свои двести с хвостиком лет умирала уже неоднократно. Но весь ее фокус, дорогие мои, именно в том и состоит, что возрождается она всегда, как минимум, на один раз чаще, чем умирает!», – Георгий Андреевич Голубенко.

Следующий спектакль состоится 11 марта

Билеты – от 180 грн.

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Юлия Сущенко
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