Новости Одессы и Одесской области

В «Дії» появится новый документ

В «Дії» появится новый документ

В электронном сервисе государственных услуг «Дія» на период военного времени появится новый документ.
Об этом сообщает Одесская облгосадминстрация.

Рецепты

Война обрушилась на украинцев внезапно. И множество беженцев, которые эвакуируются в более безопасные регионы Украины, не всегда имеют с собой необходимые документы. Вместе с тем, полиция и бойцы теробороны на блокпостах проверяют сегодня, практически, каждого.

С начала активных боевых действий государственные реестры с целью безопасности данных украинцев были отключены. В результате – цифровые паспорта, водительские удостоверения и другие документы в «Дії» у многих граждан исчезли. Появилась острая необходимость в альтернативном документе, обеспечивающем передвижение украинцев.

Такой альтернативой должен стать «єДокумент». Он включит в себя паспортные данные и карту плательщика налогов. Документ будет автоматически доступен всем пользователям «Дії» после обновления до последней версии, которая уже доступна в AppStore и Play Market.

Читайте также: Как работает «Дія» в условиях военного времени

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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