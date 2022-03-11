В «Дії» появится новый документ

В электронном сервисе государственных услуг «Дія» на период военного времени появится новый документ. Об этом сообщает Одесская облгосадминстрация.

Война обрушилась на украинцев внезапно. И множество беженцев, которые эвакуируются в более безопасные регионы Украины, не всегда имеют с собой необходимые документы. Вместе с тем, полиция и бойцы теробороны на блокпостах проверяют сегодня, практически, каждого.

С начала активных боевых действий государственные реестры с целью безопасности данных украинцев были отключены. В результате – цифровые паспорта, водительские удостоверения и другие документы в «Дії» у многих граждан исчезли. Появилась острая необходимость в альтернативном документе, обеспечивающем передвижение украинцев.

Такой альтернативой должен стать «єДокумент». Он включит в себя паспортные данные и карту плательщика налогов. Документ будет автоматически доступен всем пользователям «Дії» после обновления до последней версии, которая уже доступна в AppStore и Play Market.

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