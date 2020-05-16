В деле о пожаре в колледже на Троицкой двое новых подозреваемых

В деле о пожаре в Одесском колледже экономики, права и ресторанно-гостиничного бизнеса на ул. Троицкой в декабре 2019 года, который унес жизни 16 человек, появились еще два фигуранта, которым уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Одесской области.

В сообщении говорится, что «заведующую дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, который до 2 декабря 2019 года находился на должности, подозревают в нарушении норм пожарной безопасности, которая привела к гибели людей, а также имущественному ущербу в особо крупных размерах».

Кроме того, руководителю колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса вручено извещение об изменении подозрения, и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Также решаются вопросы об избрании меры пресечения заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и объявления в розыск и установление места нахождения бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Фото: Максим Куцый, Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.