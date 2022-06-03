В ЦНАП сообщили, на какие месяцы можно записаться в очередь

Сейчас запись на паспортные услуги осуществляется на июнь текущего года. Запись на июль будет открыта постепенно в течение июня.

Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

Речи идет о записи в электронную очередь на получение паспортных услуг. В сообщении сказано, что следует обратить внимание на то, что количество мест в электронной очереди ограничено.

Причина ограничений в том, что спрос на паспортные услуги намного превышает способность сотрудников ЦНАПа предоставлять указанных услуги и обрабатывать заявки.

Отмечается, что электронная очередь быстро заполняется.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что возобновлена ​​предварительная запись в электронную очередь ЦНАП на получение паспортных услуг и выдачу справок о регистрации места проживания / зарегистрированных в жилом помещении / дома лиц.