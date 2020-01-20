В честь погибших 2 мая в Одессе предлагают установить поклонный крест: институт нацпамяти против

С инициативой увековечить память о жертвах 2 мая 2014 года на Куликовом поле выступил руководитель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский.
Об этом сообщает издание kontrakty.ua.
Так, он предложил установить на месте трагедии поклонный крест.
В свою очередь, категорически против инициативы выступили в региональном отделе института национальной памяти.
На странице УИНП: Юг в Facebook написали об этом со ссылкой на регионального руководителя Сергея Гуцалюка.
По его мнению, православный крест там ставить не совсем корректно, так как некоторые погибшие были иудеями и атеистами. Также Гуцалюк считает, что появление мемориального знака на Куликовом поле может стать новым поводом для вспышки “антиукраинской истерии”.
Фото: dumskaya.net
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