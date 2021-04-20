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В Черноморске запустили специальную маршрутку на кладбище

В Черноморске запустили специальную маршрутку на кладбище

В Черноморске запустили специальный автобусный маршрут №12. Четыре дня в неделю, в связи с предстоящими поминальными днями, транспорт будет курсировать между автостанцией «Черноморск» и городским кладбищем.

Об этом сообщили в Черноморском горсовете.

Автобусы будут во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Маршрут и график автобуса

автостанция «Черноморск» — «Таврия В» (пр. Мира, 41) – магазин «Таврия В» (пр. Мира, 35) – гостиница «Моряк» — рынок «Утренний» — магазин «Доминика» — железнодорожная станция «Черноморск» — Александровский мост — пос. Александровка — «Поликлиника» — СРЗ – с. Малодолинское — Городское кладбище (конечная) и обратно.

Вторник, четверг отправление от остановки «Автостанция» 8.00 и 14.00, обратно от остановки «Городское кладбище» 9.00 и 15.00.

Суббота, воскресенье отправление от остановки «Автостанция» 8.00, 12.00 и 15.00, обратно от остановки «Городское кладбище» 9.00, 13.00 и 16.00.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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