В Черноморске в ДТП пострадали две девушки и два автомобиля

В городе Черноморск произошло ДТП, в котором пострадали две молодх девушки, одна из которых несовершеннолетняя.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции Украины в Одесской области.

Авария произошла в ночь на 4 сентября на одной из центральных улиц города. 19-летняя водитель «Mazda» превысила скорость, не справилась с управлением и въехала в запаркованный «ВАЗ».

В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка «Mazda». Ее доставили в больницу с переломами ребер.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Следствие уточняет обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в одесской больнице умер 11-классник. Вечером 31 августа его сбила машина на проспекте Шевченко, когда мальчик возвращался домой со школы.

Фото пресс-службы Главного управления национальной полиции Украины в Одесской области