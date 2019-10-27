В Черноморске подожгли автомобиль таможенника (видео)

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области, машина загорелась на территории автостоянки одного из предприятий города.

По информации издания “Культурометр”, горел внедорожник Subaru, который был припаркован на стоянке возле здания компании «Ильичевсквнештранс» в Черноморске. В микроавтобусе находилась таможенная рентген-установка Rapiscan стоимостью 1 млн долл. Источники “Культурометра” сообщают, что это был единственный мобильный сканер на таможне.

По информации СМИ, автомобиль принадлежит начальнику отдела оформления таможенного поста «Черноморский» Вячеславу Харченко.

В сети появилось видео, на котором мужчина в темной одежде обливает машину горючей жидкостью, поджигает ее и убегает.

Фото: Нацполиция

Видео: Цезор. Нет