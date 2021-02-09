В Черном море запретят ловить камбалу

С 15 февраля в Черном море и причерноморских лиманах будет запрещено ловить камбалу (глоссу).

Об этом сообщает Черноморский рыбоохранный патруль, ссылаясь на соответствующий приказ Черноморского бассейнового управления.

Запрет продлится до 30 апреля включительно в северо-западной части Черного моря и причерноморских лиманах в зоне деятельности Черноморского рыбоохранного патруля.

Запрет устанавливается, чтобы сохранить численность этой рыбы в период нереста. К нарушителям будут применять санкции ч. 4 ст. 85 КУоАП (крупный штраф).

Расчет за незаконную ловлю осуществляется в соответствии с постановлением Кабмина «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов». Компенсация за одну камбалу составляет 850 гривен.

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Фото Ивана Мягченкова