В Черном море стало больше русских кораблей с ракетами – готовится атака?

Российский террористы нарастили корабельную группировку в Черном море, в частности, количество ракетоносителей выросло вдвое, что может косвенно свидетельствовать о возможной подготовке к очередной ракетной атаке.

По информации Оперативного командования «Юг», по состоянию на 13:00 субботы 5 марта, на боевом дежурстве зафиксировано уже 4 ракетоносители – два надводных и два подводных. Общий залп ракет морского базирования может достигать 24 «Калибра».

Стоит отметить, что в пятницу, 3 марта, в Черном море фиксировали две подлодки с суммарным залпом до 8 ракет типа «Калибр».

Кроме того, отмечают в военном командовании, вдоль линии фронта фиксируется увеличение вражеских разведывательных беспилотников. За предыдущие сутки Силы обороны уничтожили три беспилотника на херсонском направлении.

В ОК «Юг» в очередной раз призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. А в случае обнаружения подозрительных лиц, фактов сбора ими информации о стратегических объектах, немедленно извещать компетентные органы.

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