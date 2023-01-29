В Черном море 15 российских кораблей: на что они способны?

Сейчас в море дежурят 15 вражеских боевых кораблей. Среди них 3 ракетоносителя, один десантный кораль. Насколько опасна эта группировка, рассказали в ОК “Юг”

Руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что общий залп составляет 20 ракет типа «Калибр». При этом остальные корабли могут использоваться для запуска беспилотников.

Что касается десантного корабля – это просто демонстрация силы. В действительности же российские корабли не рискую подходить ближе чем на 150 – 200 км к украинскому побережью.

Гуменюк отметила, что десанта российского морского десанта с десантных кораблей невозможна:

«Потому что понимают, что есть оружие, которым они могут быть поражены. Пока они держатся на расстоянии 150 – 200 км от контролируемого Украиной побережья»

Еще Наталья Гуменюк рассказала, что рашисты не чувствуют себя в безопасности даже в собственных пунктах базирования.