Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни».

Прежде всего отключение коснулось жителей микрорайона Черемушки. У многих одесситов также исчезла вода — так как насосы работают от электроснабжения.

Специалисты ДТЭК уже работают над устранением неисправности. Ориентировочное время восстановления света — до 22:00, но точные сроки пока уточняются.

Ситуация развивается, следите за нашими обновлениями.

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