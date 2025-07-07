Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни».
Прежде всего отключение коснулось жителей микрорайона Черемушки. У многих одесситов также исчезла вода — так как насосы работают от электроснабжения.
Специалисты ДТЭК уже работают над устранением неисправности. Ориентировочное время восстановления света — до 22:00, но точные сроки пока уточняются.
Ситуация развивается, следите за нашими обновлениями.
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