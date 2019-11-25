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Новости Одессы и Одесской области

Во время реставрации в Одессе повредили старинную лепнину исторического дома

Во время реставрации в Одессе повредили старинную лепнину исторического дома

На Александровском проспекте в Одессе начали реставрировать памятник архитектуры на углу улицы Еврейской. Это здание известно в городе как Доходный дом Покровской церкви.

При этом у него уже оказался частично поврежденным фасад.

Об этом сообщает в Facebook активист ГО “Зеленый лист” Алексей Костржицкий.

По его мнению, под видом реконструкции рабочие, орудуя ломом, разрушают старинное здание.

“С Доходного дома Покровской церкви сбивают элементы декора”, – написал Алексей в соцсетях.

Свидетели говорят, что когда сбивали куски фасада, на улице было полно прохожих

Свидетели говорят, что когда сбивали куски фасада, на улице было полно прохожих

Отметим, здание на Александровском проспекте построили в 1893 году. Оно является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

В разные времена там располагались жилые квартиры, церковно-приходская школа, магазин, типография и редакция газеты “Одесские новости”.

Здание до реставрации

Здание до реставрации

Фото: Светлана Подпалая, Алексей Костржицкий, Facebook 

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