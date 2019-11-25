Во время реставрации в Одессе повредили старинную лепнину исторического дома

На Александровском проспекте в Одессе начали реставрировать памятник архитектуры на углу улицы Еврейской. Это здание известно в городе как Доходный дом Покровской церкви.
При этом у него уже оказался частично поврежденным фасад.
Об этом сообщает в Facebook активист ГО “Зеленый лист” Алексей Костржицкий.
По его мнению, под видом реконструкции рабочие, орудуя ломом, разрушают старинное здание.
“С Доходного дома Покровской церкви сбивают элементы декора”, – написал Алексей в соцсетях.
Отметим, здание на Александровском проспекте построили в 1893 году. Оно является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.
В разные времена там располагались жилые квартиры, церковно-приходская школа, магазин, типография и редакция газеты “Одесские новости”.
Фото: Светлана Подпалая, Алексей Костржицкий, Facebook