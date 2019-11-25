Во время реставрации в Одессе повредили старинную лепнину исторического дома

Одесситы хотят защитить дачу Маразли: идет сбор подписей под петицией Несмотря на арест имущества по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (дача Маразли) в связи с незаконной приватизацией, Департамент архитектуры Одесского горсовета выдал документы на строительство новых зданий по этому адресу. ПОДРОБНЕЕ