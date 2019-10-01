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Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы редчайший дом разваливается по частям (фото)

В центре Одессы редчайший дом разваливается по частям (фото)

Дом, что на улице Нежинской, 66, буквально рассыпается.

Об этом сообщили одесситы, оставив заявку на сайте Единого центра обращений граждан при горсовете.

Горожане говорят, что у здания регулярно обваливается фасадная лепнина. Кроме того, рушатся элементы конструкций крыши и балконов.

Одесситы просят отреагировать

Одесситы просят отреагировать

Учитывая масштабы обвала, одесситы просят оперативно отреагировать мэрию.

“Находиться на улице рядом с домом опасно, – пишут заявители. – С него отрываются и летят вниз камни и куски фасада. Причем они очень большие и могут не только травмировать человека, а и, не дай бог, прибить”.

Одесситы волнуются, что камни рискуют кого-то прибить

Одесситы волнуются, что камни рискуют кого-то прибить

Справка

Дом №66 на Нежинской – редчайший в городе образец архитектуры раннего модерна. Здание знают как доходный дом Косаговской, а некоторые его называют “домом с совой”. Строение украшено уникальными орнаментом и декором. Кроме того, при его строительстве использовали т.н. “египетский стиль”.

Фото: 1535.odessa.ua

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