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Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы подростка чуть не прибило обвалившимся куском фасада

В центре Одессы подростка чуть не прибило обвалившимся куском фасада

14-летний одессит шел по улице Успенской, как вдруг обрушилась часть дома №76.

Об этом рассказал в facebook отец мальчика Леонид Иванишко.

По словам Леонида, глыба внушительных размеров упала в метре от школьника, рассыпавшись на мелкие кусочки. Он чудом не попал под камнепад.

“У моего сына был второй день рождения, – поделился Леонид. – Часть дома обвалилась буквально через две секунды после того, как он там прошел”.

Часть фасада обрушилась спустя пару секунд после того, как прошел школьник

Часть фасада обрушилась спустя пару секунд после того, как прошел школьник

К слову, трехэтажное здание на Успенской, 76 – памятник архитектуры позапрошлого века, примечательный оригинальными полуколоннами. Его знают как Доходный дом живописно-малярного мастера Казакова. В одно время там располагалось профессиональное общество литографских рабочих.

Фото: facebook Леонида Иванишко, topnews.odessa.ua

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