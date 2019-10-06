В центре Одессы подростка чуть не прибило обвалившимся куском фасада

14-летний одессит шел по улице Успенской, как вдруг обрушилась часть дома №76.

Об этом рассказал в facebook отец мальчика Леонид Иванишко.

По словам Леонида, глыба внушительных размеров упала в метре от школьника, рассыпавшись на мелкие кусочки. Он чудом не попал под камнепад.

“У моего сына был второй день рождения, – поделился Леонид. – Часть дома обвалилась буквально через две секунды после того, как он там прошел”.

К слову, трехэтажное здание на Успенской, 76 – памятник архитектуры позапрошлого века, примечательный оригинальными полуколоннами. Его знают как Доходный дом живописно-малярного мастера Казакова. В одно время там располагалось профессиональное общество литографских рабочих.

Фото: facebook Леонида Иванишко, topnews.odessa.ua