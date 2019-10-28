В центре Одессы памятник архитектуры разваливается по частям

Угрожающе нависли ветхие балконы, фасад трещит по швам – такая ситуация сложилась со старинным домом Анатра в центре Одессы.

Памятник архитектуры, расположенный на улице Еврейской, 2, давно стал поводом для беспокойства горожан. Его построили в 1902 году, так с тех пор толком и не ремонтировали.

И сейчас его состояние стало уже опасным для прохожих. То и дело части аварийного здания обваливаются и падают на тротуар.

Одесситам ничего не остается, как надеяться на помощь коммунальщиков. Для того, чтобы о проблеме узнали и отреагировали, горожане оставили заявку в Едином центре обращений граждан.

Фото: Единый центр обращений граждан