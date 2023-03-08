В центре Одессы отключат отопление: где и почему

В центре Одессы отключат отопление: список улиц Сегодня, в субботу, 4 марта 2023 года, ряд улиц в центре Одессы снова останутся без теплоснабжения из-за необходимости проведения неотложных аварийно-технических работ. ПОДРОБНЕЕ

Часть Одессы сегодня останется без отопления В домах в центре города сегодня отключат отопление до вечера. Тепловикам надо провести срочные аварийные работы. ПОДРОБНЕЕ