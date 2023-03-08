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В центре Одессы отключат отопление: где и почему

В центре Одессы отключат отопление: где и почему

Сегодня, в среду, 8 марта 2023 года, в Приморском районе Одессы будет временно прекращено теплоснабжение ряда домов.
По информации мэрии города, это связано с проведением КП «Теплоснабжение города Одессы» безотлагательных аварийно-технических работ.

Так, без тепла останутся дома по таким улицам:

  • Еврейская, 9, 9а, 9б, 11, 13;
  • Троицкая 22, 24;
  • Пушкинская, 31, 33, 35;
  • Еврейская, 13;
  • Мечникова, 92, 94, 98, 100;
  • Прохоровская, 1, 3, 3а, 3б;
  • Ватутина, 5.

Работы планируется завершить до 18:00.

Кроме того, сообщается об отсутствии теплоснабжения по следующим адресам:

  • Канатная, 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10;
  • Маразлиевская, 2, 4б, 6, 14а;
  • переулок Нахимова, 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8;
  • Греческая,1.

Ориентировочный срок проведения работ – до 10 марта 2023 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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