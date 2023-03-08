В центре Одессы отключат отопление: где и почему

Сегодня, в среду, 8 марта 2023 года, в Приморском районе Одессы будет временно прекращено теплоснабжение ряда домов.
По информации мэрии города, это связано с проведением КП «Теплоснабжение города Одессы» безотлагательных аварийно-технических работ.
Так, без тепла останутся дома по таким улицам:
- Еврейская, 9, 9а, 9б, 11, 13;
- Троицкая 22, 24;
- Пушкинская, 31, 33, 35;
- Еврейская, 13;
- Мечникова, 92, 94, 98, 100;
- Прохоровская, 1, 3, 3а, 3б;
- Ватутина, 5.
Работы планируется завершить до 18:00.
Кроме того, сообщается об отсутствии теплоснабжения по следующим адресам:
- Канатная, 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10;
- Маразлиевская, 2, 4б, 6, 14а;
- переулок Нахимова, 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8;
- Греческая,1.
Ориентировочный срок проведения работ – до 10 марта 2023 года.