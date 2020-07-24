В центре Одессы обнаружили два борделя (фото)

В Одессе поймали троих сутенеров, которые организовали бордели в центре города.

В них “трудились” пятеро женщин 22 – 58 лет. А сами сутенеры – это 40-летний мужчина и две его сообщницы, женщины 22-х и 39-лет.

В качестве борделей использовали две арендованные квартиры в Приморском районе Одессы. Клиентов искали в интернете.

Услуги проституток оценивались в 400 – 2800 тыс. грн. Деньги сутенеры делили пополам с секс-работницами.

В борделях провели обыски и изъяли доказательства противозаконной деятельности, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Ранее в Одессе задержали полицейских, которые “крышевали” проституток.