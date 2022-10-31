В центре Одессы горит старый дом и ресторан на Греческой (видео, фото) (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня днем, 31 октября 2022 года, в центре Одессы, на перекрестке улиц Греческой и Екатерининской, загорелось одно из старейших в городе зданий. Здесь расположен ресторан греческой кухни «Никос».
Огонь охватил крышу здания. На месте инцидента работают пожарные.
Информация о причинах пожара, его масштабах и возможных пострадавших уточняется.
В областном управлении ГСЧС случившееся еще не комментировали.
«Одесская жизнь» следит за развитием событий.
Опубликовано Владимиром Беленким Понедельник, 31 октября 2022 г.
ОБНОВЛЕНО:
Инцидент прокомментировали в ГСЧС. По данным спасателей, пожар вспыхнул около 16:00. Горит второй этаж, а также крыша дома.
На месте ЧП работают 38 спасателей и девять единиц спецтехники.
Как сообщается, пострадавших на пожаре нет. Персонал и посетители ресторана успели вовремя выйти на улицу.
Причины пожара пока неизвестны.
Источник: Думская
Фото и Видео: Владимир Беленький и Думская