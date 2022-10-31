В центре Одессы горит старый дом и ресторан на Греческой (видео, фото) (ОБНОВЛЕНО)

Помимо того, что сегодня, 31 октября, 250-й день войны, не следует забывать, что в этот день многие отмечают немного специфический, но в то же время такой мистический и манящий праздник Хэллоуин – день, в который так или иначе принято вспоминать нечистую силу.

И, думается, сегодня – вполне подходящий день для того чтобы вспомнить о самых известных одесских привидениях.

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