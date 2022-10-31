Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы горит старый дом и ресторан на Греческой (видео, фото) (ОБНОВЛЕНО)

В центре Одессы горит старый дом и ресторан на Греческой (видео, фото) (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня днем, 31 октября 2022 года, в центре Одессы, на перекрестке улиц Греческой и Екатерининской, загорелось одно из старейших в городе зданий. Здесь расположен ресторан греческой кухни «Никос».

Огонь охватил крышу здания. На месте инцидента работают пожарные.

Информация о причинах пожара, его масштабах и возможных пострадавших уточняется.

В областном управлении ГСЧС случившееся еще не комментировали.

«Одесская жизнь» следит за развитием событий.

 

Опубликовано Владимиром Беленким Понедельник, 31 октября 2022 г.

ОБНОВЛЕНО:

Инцидент прокомментировали в ГСЧС. По данным спасателей, пожар вспыхнул около 16:00. Горит второй этаж, а также крыша дома.

Пожар на Греческой 31 октября 2022

Пожар на Греческой 31 октября 2022-2

Пожар на Греческой 31 октября 2022-3

На месте ЧП работают 38 спасателей и девять единиц спецтехники.

Как сообщается, пострадавших на пожаре нет. Персонал и посетители ресторана успели вовремя выйти на улицу.

Причины пожара пока неизвестны.


Источник: Думская
Фото и Видео: Владимир Беленький и Думская

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