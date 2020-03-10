В центре Одессы горело кафе

Пожар произошел в понедельник в кафе на Соборной площади, 2.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Одесской области.

Спасатели установили, что возгорание возникло на кухне. Пожар быстро потушили, его площадь составила 2 м кв. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава.

Вероятной причиной пожара считается аварийный режим работы вытяжной вентиляции.

Фото: Wallpaperscraft

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