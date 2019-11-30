В центре Одессе пылал автомобиль (фото, видео)

На улице Пастера, 36 на днях загорелась легковушка.

Об этом со ссылкой на свидетелей сообщает pushkinska.net.

Машина вспыхнула вечером на стоянке.

Прохожие вызвали сотрудников ГСЧС. Когда приехали спасатели, пламя разбушевалось, целиком охватив авто.

Пожарные потушили огонь. Однако от машины к тому моменту уже практически ничего не осталось.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото, видео: pushkinska.net

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