В ботсаду Одессы распустилось древнее растение с ванильно-цитрусовым ароматом (фото)

Экзотическое растение в цвету запечатлели сотрудники ботанического сада.

Этот вид магнолии обычно цветет, когда уже тепло – в апреле или мае. А в этом году зафиксировано раннее цветение.

“Магнолия Кобус” – уроженка Японии”, – рассказали в пресс-службе ОНУ. – “Это одно из самых древних на земле цветковых растений. Они украшают планету еще с мелового периода. А пахнет ванильно-цитрусовым ароматом. У нас магнолия интродуцирована в год создания университета, в 1865-м”.

Фото: пресс-служба ОНУ

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