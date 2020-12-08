В больнице Одесского медина могут развернуть 130 коек для коронавирусных больных

В ближайшие недели в больнице Одесского национального медицинского университета (медина) могут развернуть 130 коек для больных с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации (ОГА)Сергей Гриневецкий.

Данный вопрос обсуждался во время селекторного совещания, состоявшегося накануне в Офисе президента Украины.

«Сейчас для борьбы с COVID-19 определено еще две больницы – Одесская клиническая больница на железнодорожном транспорте, где будут перепрофилированы 100 коек, и Одесский областной глазной госпиталь инвалидов войны, где после окончания ремонтных работ мы планируем разместить 110 коек. Также мы рассчитываем на поддержку со стороны больницы Одесского национального медицинского университета и размещение на ее базе 130 коек», – отметил Гриневецкий.

По словам главы ОГА, переговоры о разворачивании дополнительных 100 коек ведутся и с руководством Южненской городской больницы.

Также во время селекторного совещания обсуждались вопросы обеспечения пациентов кислородом, страхования медиков и социальных выплат специалистам, непосредственно работающим с больными с COVID-19.

По словам и.о. директора департамента здоровья ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, в ближайшие дни регион получит 502 медицинских концентратора для обеспечения опорных больниц кислородом.

Ранее Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что в Одессе готовят дополнительные койко-места для больных с COVID-19 – так, в ближайшее время принимать таких пациентов начнут Одесская железнодорожная больница на Шклярука и глазной госпиталь на Белинского.