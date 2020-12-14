В больницах Одессы осталось 14 мест для «ковидных» больных

По состоянию на вечер понедельника, 14 декабря, в городских больницах Одессы свободно всего 14 мест для больных с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Одессы.

Для сравнения: на вечер 13 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы были свободны 18 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

По данным горздрава, на утро сегодняшнего дня в Одессе зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса. Всего в Одесской области зарегистрировано 58 283 случая COVID-19. Из них 26 339 одесситов.

Также сообщается, что на сегодняшний день на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 287 пациентов с COVID-19, из них 54 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 233 пациента, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 438 одесситов.

За сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на коронавирус. 30 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в горбольнице №1, 75 человек — в больнице №10, 123 человека — в городской больнице №5, 18 детей — в детской городской больнице №3.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской области за сутки коронавирусом заболели 584 человека. Никто не умер, выздоровели 369 человек.