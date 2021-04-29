Новости Одессы и Одесской области

В Белогод-Днестровском районе будет ходить автобус для льготников: маршрут и расписание

В Белогод-Днестровском районе будет ходить автобус для льготников: маршрут и расписание

Льготники из Николаевского и Приморского старостинского округов Сергеевской ОТГ смогут еженедельно добираться в Белгород-Днестровский на специальном автобусе бесплатно.

Как сообщили на официальном сайте ОТГ, сегодня, 29 апреля начинает курсировать автобус для льготной категории граждан по маршруту: Николаевка — Белгород- Днестровский (через с. Курортное, Приморское, Вольное) и в обратном направлении.

Воспользоваться бесплатным автобусом льготники из сел смогут каждый четверг.

Отправление из Николаевки (центральная остановка возле школы) — в 7:30, а из Белгорода-Днестровского автобус будет выезжать в 13:00 (около собора по ул. Измаильской).

Бесплатно будут возить пенсионеров, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью в сопровождении 1 взрослого, участников боевых действий и АТО и др. при наличии удостоверений и при соблюдении масочного режима.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить