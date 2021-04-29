В Белогод-Днестровском районе будет ходить автобус для льготников: маршрут и расписание

Льготники из Николаевского и Приморского старостинского округов Сергеевской ОТГ смогут еженедельно добираться в Белгород-Днестровский на специальном автобусе бесплатно.

Как сообщили на официальном сайте ОТГ, сегодня, 29 апреля начинает курсировать автобус для льготной категории граждан по маршруту: Николаевка — Белгород- Днестровский (через с. Курортное, Приморское, Вольное) и в обратном направлении.

Воспользоваться бесплатным автобусом льготники из сел смогут каждый четверг.

Отправление из Николаевки (центральная остановка возле школы) — в 7:30, а из Белгорода-Днестровского автобус будет выезжать в 13:00 (около собора по ул. Измаильской).

Бесплатно будут возить пенсионеров, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью в сопровождении 1 взрослого, участников боевых действий и АТО и др. при наличии удостоверений и при соблюдении масочного режима.