В Беляевке переименовали улицу Московскую

В городе Беляевка в Одесской области улицу Московскую переименовали в Харьковскую.

Об этом сообщил городской голова Михаил Бухтияров. Соответствующее решение местные депутаты приняли на внеочередной сессии 7 апреля.

Мэр Беляевки рассказал, что другим вариантом было название Варшавская.

— Депутаты почти единогласно проголосовали за Харьковскую. Потому что Харьков – это первый город, вступивший в бой с российской армией. И он до сих пор держится. Это пример для нашего города и других городов Украины. Пример борьбы, патриотизма и любви к своему государству, – сказал Михаил Бухтияров.

По его словам, за новое название проголосовали 19 из 20 депутатов.