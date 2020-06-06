В Белгороде-Днестровском задержали мужчину за попытку изнасилования (фото, видео)

Злоумышленник напал на 38-летнюю женщину в безлюдном месте недалеко от железнодорожного вокзала, когда та возвращалась домой. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Крик о помощи услышал сотрудник патрульной полиции, который проходил неподалеку. Полицейский задержал злоумышленника и вызвал следственно-оперативную группу.
Начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Александр Гнедов рассказал: «56-летний правонарушитель в августе прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Ему сообщили о подозрении в покушении на изнасилование по ч.3 ст.15 и ч.2 ст.152 УК Украины. Суда фигурант будет ожидать под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет».
Фото, видео: пресс-служба Нацполиции в Одесской области