В аварии при участии трех машин в Одессе “смяли” скорую помощь

ДТП произошло на пересечении улиц Семена Палия и Марсельский. Кроме автомобиля скорой медицинской помощи, в аварию также попали Форд и Fiat Punto.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, в ДТП никто не пострадал.
Причины будут установлены в ходе рассмотрения дела, добавили в полиции.
А по словам очевидцев, водитель одной из легковушек “подрезал” машину скорой помощи.
Фото: Патрульная полиция
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!