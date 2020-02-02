В аварии при участии трех машин в Одессе “смяли” скорую помощь

ДТП произошло на пересечении улиц Семена Палия и Марсельский. Кроме автомобиля скорой медицинской помощи, в аварию также попали Форд и Fiat Punto.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, в ДТП никто не пострадал.

Причины будут установлены в ходе рассмотрения дела, добавили в полиции.

А по словам очевидцев, водитель одной из легковушек “подрезал” машину скорой помощи.

Фото: Патрульная полиция

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