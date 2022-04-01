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В алкогольных отделах одесских магазинов ажиотаж

В алкогольных отделах одесских магазинов ажиотаж

С 1 апреля в Одессе вновь можно купить алкоголь. Власти сняли запрет на продажу напитков крепостью до 30 градусов. Речь идет о пиве, вине, ликерах, шампанском.

Пока купить алкогольные напитки можно с 9:00 до 15:00. Наш корреспондент попала в магазин за полчаса до окончания продажи алкоголя и обратила внимание, что соскучившиеся по крепким напиткам одесситы довольно шустро раскупают весь представленный ассортимент.

Спрос на пиво и вино разве что не ажиотажный. Полки, где выставлен ассортимент алкоголя уже наполовину пусты и перед ними периодически возникают небольшие очереди.

Напомним, что продажу алкоголя и сильнодействующих химических веществзапретили 1 марта 2022 года в связи с военным положением в стране.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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