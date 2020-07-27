В аэропорту Одессы можно воспользоваться электронным паспортом: как это работает

В аэропорту “Одесса” теперь можно воспользоваться приложением «Дія» – паспортом в смартфоне. Новая технология работает в тестовом режиме.
Об этом сообщается на странице аэропорта в “Фейсбук”.
Как использовать:
- Откройте приложение “Дія” и покажите экран вашего смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого вы будете допущены к полету.
- Для минимизации рисков на этапе тестирования рекомендуем иметь с собой оригинал документа, удостоверяющий личность.
- Нововведение касается пассажиров внутренних рейсов и не распространяется на международные.
Ранее в Одесском аэропорту открыли пункт сбора анализов на коронавирус.