Новости Одессы и Одесской области

В аэропорту Одессы можно воспользоваться электронным паспортом: как это работает

В аэропорту Одессы можно воспользоваться электронным паспортом: как это работает

В аэропорту “Одесса” теперь можно воспользоваться приложением «Дія» – паспортом в смартфоне. Новая технология работает в тестовом режиме. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщается на странице аэропорта в “Фейсбук”.

Как использовать:

  • Откройте приложение “Дія” и покажите экран вашего смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого вы будете допущены к полету.
  • Для минимизации рисков на этапе тестирования рекомендуем иметь с собой оригинал документа, удостоверяющий личность.
  • Нововведение касается пассажиров внутренних рейсов и не распространяется на международные.

Ранее в Одесском аэропорту открыли пункт сбора анализов на коронавирус.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить