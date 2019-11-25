В Адміністрації морських портів розповіли, як ліквідовують наслідки аварії танкера DELFI (фото)

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Facebook.

Ще в день пригоди для запобігання забруднення пляжу спеціалісти Одеської філії Адміністрації морських портів України встановили на березі сорбуючі бони довжиною 140 м.

У неділю 24 листопада після зменшення хвиль для більш ефективного поглинання забруднюючих речовин було здійснено перенесення бонів ближче до лінії прибою. Ці бони дозволяють при потребі локалізувати до 3,5 тис. літрів нафтопродуктів. На щастя, зараз про такі обсяги не йдеться.

– Наполегливо просимо громадян, які відвідують пляж, щоб подивитися на місце аварії, не затоптувати бони у пісок, щоб вони могли ефективно виконувати свою очисну функцію, – попереджають у АМПУ.

Зараз ведеться підготовка до встановлення навколо танкера спеціалізованого огородження з бонів підвищеної плавучості, мета яких – запобігти можливому розповсюдженню додаткових витоків нафтопродуктів з танкера у випадку розгерметизації якихось систем, чи ємностей, або якщо аварійне судно отримає додаткові пошкодження.

Також найближчими днями планується провести зовнішнє водолазне обстеження корпусу судна для визначення наявних пошкоджень.

Фото: АМПУ

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