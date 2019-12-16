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Новости Одессы и Одесской области

В 2020 году в Одессе планируют собрать 10 трамваев и 4 электробуса

В 2020 году в Одессе планируют собрать 10 трамваев и 4 электробуса

КП “Одесгорэлектротранс” в следующем году соберет 10 новых трамваев и 4 электробуса.

Как сообщает “Пассажирский транспорт”, такие планы были озвучены на заседании депутатской комиссии Одесского горсовета по экономике.

Программа развития электротранспорта Одессы на 2019-2021 годы предусматривает сборку за три года 30 вагонов, в том числе 6 планируется делать трехсекционными.

Трамвайные вагоны “Одиссей” будут собирать в одиночной, “короткой” версии и сочлененной, “длинной”, версии. Общая вместимость одного вагона – до 145 человек. В вагоне предусмотрено 26 сидячих мест. В средней части салона – низкий уровень пола, там же имеется пандус для заезда колясок. Первый такой вагон был выпущен в 2018 году.

Кроме того, в 2020 году предполагается сборка 4 электробусов. Фактически, речь идет о модернизации обычных троллейбусов марки “Шкода-21ТР” в электробусы с динамической подзарядкой. Одна такая машина, собранная в 2018 году, вышла недавно после сертификации на маршруты города.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как горэлектротранспорт завоевывает рынок пассажирских услуг в городе. Мы также проводили опрос, какой вид общественного транспорта предпочитают одесситы.

Фото: Галина Полищук

 

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