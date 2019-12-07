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Новости Одессы и Одесской области

На маршрутке, трамвае или троллейбусе: какой общественный транспорт выбирают одесситы

На маршрутке, трамвае или троллейбусе: какой общественный транспорт выбирают одесситы

“Одесская жизнь”, поинтересовалась у жителей Одессы, какой общественный транспорт они предпочитают. Мы также узнали мнения горожан об обновленных городских трамваях и троллейбусах.

Григорий Дашкевич

Новый транспорт сделан хорошо. Особенно мне нравится, что у людей с инвалидностью появилась возможность ездить городским транспортом. Из недочетов могу отметить, то что во многих трамваях нет кондуктора, это неудобно, приходится пробираться через весь вагон, чтобы заплатить за проезд. При этом, в час пик пройти по вагону очень сложно.

Екатерина Шишкова

Пользуюсь и маршрутками, и трамваями. Сейчас например везла дочь в детский сад, а в районе ул. Церковной удобно пользоваться именно трамваями. Новые вагоны мне очень нравятся, они удобные, чистые, светлые, а самое главное — очень вместительные. Было бы хорошо, если бы электротранспорт и дальше развивали, прокладывали новые маршруты, чтобы можно было ехать без пересадок.

Лилия Гончарук

Езжу на своем авто, общественным транспортом пользуюсь редко. Если приходится, то однозначно выбираю трамваи или троллейбусы. Маршрутками никогда не езжу, поскольку они грязные и забитые. Когда появился новый электротранспорт, стало еще приятнее ездить. Единственное: не хватает маршрутов по городу.

Максим Олейник

Я подрабатываю водителем троллейбуса с двухтысячных годов. Парк надо было обновлять еще 30 лет назад. Не могу высказать восторга по поводу изменений, поскольку так и должно быть. К тому же покупать старые вагоны и реставрировать их, все равно, что завернуть старую вещь в новую блестящую упаковку. Кроме того, за эти годы не было построено ни одного нового маршрута, а ведь могли бы.

Светлана Доценко

Трамваем стала ездить, когда вышла на пенсию, поскольку проезд для нас бесплатный. Мне приятно, что в последнее время городской транспорт стал намного качественнее. Хотелось бы, чтобы оставили летний маршрут с поселка Котовского на Слободку и продлили маршруты №7 и №1. Также не помешало бы обустроить трамвайные остановки.

Ирина Смирнова

Езжу на трамваях редко, потому что они ходят медленно и не так часто, как хотелось бы. Вот если бы сделали, как в Чехии. Там в городе можно передвигаться только на горэлектротранспорте. Если говорить о новых вагонах, то они получше и едут тише, надо продолжать и развивать обновление парка. Я была бы готова платить за проезд больше, при условии, если транспорт будет на порядок выше. Еще нужно было бы провести трамвайную линию по улице Семена Палия.

Василий Янковский

Я сам не местный, в Одессе около 5 месяцев. Если езжу по району, то использую трамваи, если выезжаю дальше, то пересаживаюсь на маршрутки. Новый подвижный состав мне по душе, трамваи очень теплые и вместительные. Если бы была возможность на них добраться в любую точку города, то наверно постоянно бы ездил горэлектротранспортом, даже за более высокую стоимость проезда.

 

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