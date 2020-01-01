В 2020 году ожидается укрепление гривни – премьер

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Украина24”, передает “Интерфакс-Украина”.

“Думаю, что тенденция к укреплению гривни сохранится и в следующем году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству”, – отметил премьер.

По его словам, стабильная гривня – “это хорошо макроэкономически”, а решение о новой программе МВФ для Украины – “это вопрос нескольких месяцев”.

Речь идет о трехлетней программе на $5,5 млрд. При этом Гончарук уверен, что техническую работу для подготовки этого решения Украина доведет до конца и “проблем не будет”. По его мнению, не нужно демонизировать сотрудничество с МВФ, поскольку оно говорит о доверии и дешевых ресурсах.

Он также добавил, что выдача кредитов микро- и малому бизнесу под 5-7%, – это один из приоритетов 2020 года для украинского правительства.

В последние дни 2019 года курс гривни начал слабеть. На межбанке гривня подешевела с 23,25 грн/$1 до 23,7 грн/$1, на наличном рынке – примерно до 24,8 грн/$1. Но уже 30 декабря национальная валюта вновь начала укрепляться до 23,9-24,3 грн/$1.

Фото: Алексей Гончарук в Facebook

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