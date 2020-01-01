fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В 2020 году ожидается укрепление гривни – премьер

В 2020 году ожидается укрепление гривни – премьер

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук связывает незначительное ослабление гривни перед Новым годом со спекулятивным спросом.

Об этом он сказал  в интервью телеканалу “Украина24”, передает “Интерфакс-Украина”.

“Думаю, что тенденция к укреплению гривни сохранится и в следующем году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству”, – отметил премьер.

По его словам, стабильная гривня – “это хорошо макроэкономически”, а решение о новой программе МВФ для Украины – “это вопрос нескольких месяцев”.

Речь идет о трехлетней программе на $5,5 млрд. При этом Гончарук уверен, что техническую работу для подготовки этого решения Украина доведет до конца и “проблем не будет”. По его мнению, не нужно демонизировать сотрудничество с МВФ, поскольку оно говорит о  доверии и дешевых ресурсах.

Он также добавил, что выдача кредитов микро- и малому бизнесу под 5-7%, – это один из приоритетов 2020 года для украинского правительства.

В последние дни 2019 года курс гривни начал слабеть. На межбанке гривня подешевела с 23,25 грн/$1 до 23,7 грн/$1, на наличном рынке – примерно до 24,8 грн/$1. Но уже 30 декабря национальная валюта вновь начала укрепляться до 23,9-24,3 грн/$1.

Фото: Алексей Гончарук в Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить