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Внимание! Не верьте фейкам – питьевая вода в Одессе безопасна

Внимание! Не верьте фейкам – питьевая вода в Одессе безопасна

Дорогие земляки! В соцсетях и группах Viber, Telegram продолжает распростряняться фейковая информация о якобы недостаточной степени очищения воды из-за нехватки реагентов.

Рецепты

«Инфоксводоканал» в очередной раз призывает не верить неправдивой информации и не поддаваться панике. Несколько тысяч специалистов «Инфоксводоканала» работают в условиях военного положения в усиленном режиме 24 на 7. Мы обеспечиваем город питьевой водой, которая очищается на австрийском оборудовании и отвечает всем нормам. Также  проводится круглосуточный лабораторный контроль по более чем 50 показателям. Сформирован достаточный запас реагентов на длительное время, к тому же он постоянно пополняется.

“Инфоксводоканал” предупреждает, что распространение недостоверной информации о состоянии питьевой воды и фейков помогает врагу сеять панику в городе, и за это предусмотрена ответственность.

В то же время мы сердечно благодарим каждого потребителя за своевременную оплату. Ваша поддержка поможет нам выполнять свою работу в любых обстоятельствах, чтобы в каждом доме всегда была чистая вода. Ведь сегодня это очень важно для нас всех.

Работаем для вас с Украиной в сердце.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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