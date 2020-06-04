Новости Одессы и Одесской области

Утверждены Амбассадоры Одессы: кто может представлять наш город на международной арене

Утверждены Амбассадоры Одессы: кто может представлять наш город на международной арене

В среду, 3 июня 2020 года, первые официальные Амбассадоры Одессы получили соответствующие документы, которые дают им полномочия представлять город на международной арене.

Первыми Амбассадорами Одессы стали:

Амбассадор Одессы в Италии (в частности, в городе-побратиме Генуе): Аттилио Маллиани, советник Одесского городского головы по международным вопросам;

Амбассадор Одессы во Франции: Наталия Мейер-Добрянская, руководитель украинской ассоциации «Марсель-Одесса».

Напомним, что Амбассадор города Одессы – это человек, который способствует развитию информационного, экономического и культурного сотрудничества, тем самым формируя и повышая имидж и престиж города на международной арене. Амбассадорами могут быть представители науки, политики, информационных технологий, культуры, туризма, бизнес-сектора, а также общественные деятели.

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