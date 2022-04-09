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Утром 9 апреля в Черноморске прогремел взрыв – видеокомментарий городского головы

Утром 9 апреля в Черноморске прогремел взрыв – видеокомментарий городского головы

Ранним субботним утром, 9 апреля 2022 года, в городе Черноморске что Одессой прогремел взрыв.
Ситуацию прокомментировал городской голова Черноморска Василий Гуляев.

По словам Гуляева, ситуация контролируемая. Он также призвал горожан не поддаваться панике и по возможности не подходить к окнам и спуститься в бомбоубежища.

Позже глава Черноморска уточнил: по предварительной информации, жертв нет. Он попросил местные Телеграм-каналы не нагнетать ситуацию и не распространять фейки.

Подробности произошедшего Гуляев не сообщил, но пообещал позже, когда военные дадут полную информацию, рассказать все «из самых первых и достоверных источников».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что по состоянию на утро 9 апреля, вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе и Одесскому региону достаточно высокая.

Видео с Facebook-страницы Василия Гуляева, фото – скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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