Утром 9 апреля в Черноморске прогремел взрыв – видеокомментарий городского головы

Ранним субботним утром, 9 апреля 2022 года, в городе Черноморске что Одессой прогремел взрыв. Ситуацию прокомментировал городской голова Черноморска Василий Гуляев.

По словам Гуляева, ситуация контролируемая. Он также призвал горожан не поддаваться панике и по возможности не подходить к окнам и спуститься в бомбоубежища.

Позже глава Черноморска уточнил: по предварительной информации, жертв нет. Он попросил местные Телеграм-каналы не нагнетать ситуацию и не распространять фейки.

Подробности произошедшего Гуляев не сообщил, но пообещал позже, когда военные дадут полную информацию, рассказать все «из самых первых и достоверных источников».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что по состоянию на утро 9 апреля, вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе и Одесскому региону достаточно высокая.

Видео с Facebook-страницы Василия Гуляева, фото – скриншот с видео