Утро 14 июня началось в Одессе со взрывов и сирен воздушной тревоги (ОБНОВЛЕНО)

Предварительно известно, что утром 14 июня 2022 над Одесской областью система ПВО сбила какой-то воздушный объект. Предположительно, крылатую ракету или беспилотник.

После взрыва в городе и области система предупреждения о воздушной тревоге. Официальных комментариев от Вооруженных Сил Украины или областных властей пока не поступало.

Вскоре после отбоя тревоги раздалась еще серия мощных взрывов, которые были слышны в некоторых районах города. Их причиной спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук мероприятия по подготовке ВСУ. Такие взрывы будут продолжать в течении всего дня. Одесситов и жителей области просят не беспокоиться.

Нельзя также исключать, что взрыв предшествовавший тревоге, также является следствием учений ВСУ и эти два события просто совпали. Потому что о следе ПВО в небе сообщил лишь один из одесских телеграм-каналов.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и по мере появления новой информации будет сообщать ее своим читателям.

ОБНОВЛЕНО В Оперативном командовании «Юг» сообщили, что россия запстила по Одесской области две крылатые ракеты «Оникс» из берегового комплекса во временно оккупированном Крыму. Обе были сбиты силами ПВО над морем.

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