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Утро 14 июня началось в Одессе со взрывов и сирен воздушной тревоги (ОБНОВЛЕНО)

Утро 14 июня началось в Одессе со взрывов и сирен воздушной тревоги (ОБНОВЛЕНО)

Предварительно известно, что утром 14 июня 2022 над Одесской областью система ПВО сбила какой-то воздушный объект. Предположительно, крылатую ракету или беспилотник.

После взрыва в городе и области система предупреждения о воздушной тревоге. Официальных комментариев от Вооруженных Сил Украины или областных властей пока не поступало.

Вскоре после отбоя тревоги раздалась еще серия мощных взрывов, которые были слышны в некоторых районах города. Их причиной спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук мероприятия по подготовке ВСУ. Такие взрывы будут продолжать в течении всего дня. Одесситов и жителей области просят не беспокоиться.

Нельзя также исключать, что взрыв предшествовавший тревоге, также является следствием учений ВСУ и эти два события просто совпали. Потому что о следе ПВО в небе сообщил лишь один из одесских телеграм-каналов.

след в небе

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и по мере появления новой информации будет сообщать ее своим читателям.

ОБНОВЛЕНО В Оперативном командовании «Юг» сообщили, что россия запстила по Одесской области две крылатые ракеты «Оникс» из берегового комплекса во временно оккупированном Крыму. Обе были сбиты силами ПВО над морем.

Заглавное фото иллюстративное

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