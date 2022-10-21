Утро 21 октября в Одесской области: экономим электричество и не пытаемся сбивать дроны

Ночь на пятницу, 21 октября 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области тревожно, но тихо – без обстрелов и воздушных тревог. Но, к сожалению, это не означает, что враг отступил. Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом Братчук напомнил жителям области, что сегодня все мы является бойцами энергетического фронта, и призвал экономить электричество, ведь оно может понадобиться нашим Вооруженным силам, чтобы освобождать наши земли.

По данным Одесской ОВА, сейчас в Черном море пребывает 7 кораблей в составе группировки вражеского флота. Из них – 4 десантных и один ракетоноситель, на борту которого 8 «Калибров». И поэтому ракетная угроза остается в силе.

Также не исключен запуск дронов-камикадзе. И тут Братчук обращает внимание: не следует пытаться сбивать эти дроны самостоятельно – эту работу лучше оставить военным.