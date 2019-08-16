Утримайтеся від купання: перелік пляжів в Одесі, які не відповідають гігієнічним вимогам

Загалом, не радять купатися на трьох місцевих пляжах.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За інформацією ДУ «Одеський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України», за результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 12 серпня 2019 року, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам, окрім пляжів:

13-а ст. Великого Фонтану,

10-а ст. Великого Фонтану,

«Аркадія».

Відпочиваючим рекомендовано утриматися від купання на цих пляжах до особливого розпорядження.

Нагадаємо, на пляжі в Лузанівці помітно потемніла вода у морі.

Фото: BestKV.com