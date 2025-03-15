білка
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сегодня у нас следующие мемы:

  • про сообщения в чате, что ваш собеседник что-то пишет,
  • о котиках и лапках,
  • о воздушных тревогах,
  • о жалобах к психологу,
  • о белках-супергероях,
  • о проблемах утреннего подъема.
повітряні тривоги
лапки
довго пише
встати з ліжка
білка-супергерой

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