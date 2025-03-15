білка
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сьогодні в нас наступні меми:

  • про повідомлення в чаті, що ваш співрозмовник щось пише,
  • про котиків та лапки,
  • про повітряні тривоги,
  • про скарги до психолога,
  • про білок-супергероїв,
  • про проблеми ранкових підйомів.
повітряні тривоги
лапки
довго пише
встати з ліжка
білка-супергерой

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