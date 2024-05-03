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Утихнет ли магнитная буря в пятницу 3 апреля?

Утихнет ли магнитная буря в пятницу 3 апреля?

В первые дни мая 2024 года солнечная активность значительно повысилась, вызвав на Земле магнитную бурю. Ощутимые геомагнитные возмущения желтого уровня опасности ожидаются и в пятницу, 3 мая.

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут сопровождается такими симптомами, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и т. д.

Что нельзя делать во время магнитных бурь?

Во время магнитных бурь рекомендуется ограничивать время пребывания на улице под прямыми солнечными лучами, так как возможно увеличение уровня ультрафиолетового излучения. Если все-таки необходимо выходить на улицу, рекомендуется использовать солнцезащитные кремы и носить головные уборы, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов.

В такой период лучше отказаться от употребления алкоголя и кофе, так как они могут усилить негативное воздействие магнитных бурь на организм. Рекомендуется употреблять больше воды и свежих фруктов и овощей, чтобы поддерживать организм в хорошем состоянии.

Чтобы провести день в период высокой геомагнитной обстановки наиболее комфортно, можно оставаться дома, заниматься домашними делами, слушать расслабляющую музыку, читать книги или смотреть фильмы. Также полезно заниматься медитацией или йогой, чтобы снять стресс и укрепить психическое здоровье.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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