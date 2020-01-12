Устроили разгром и вынесли ценные экспонаты: в Одессе воры обчистили исторический музей

Нападению вандалов подвергся музей “Пороховая башня” в парке им. Шевченко.

Там неизестные взломали замки и, проникнув внутрь, устроили там разгром.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор музея Артем Погосенко.

По его словам, воры дважды побывали в музее за последних несколько дней.

Они разбили витрины, некоторые ценные экспонаты вынесли, а некоторые уничтожили. В часности, злоумышленники украли старинные монеты и редкие книги.

Теперь в музее, который и так едва сводит концы с концами, придется менять замки и устанавливать новые стекла в витринах.

“Они уничтожат все. Надо думать об охране”, – написал Артем Погосенко.

Директор музей сообщил об инциденте в полицию. Правоохранители взялись расследовать инцидент.

Фото: Facebook директора музея “Пороховая башня” Артем Погосенко

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