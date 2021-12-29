Новости Одессы и Одесской области

Успейте заплатить за воду: с 1 января новый тариф

Успейте заплатить за воду: с 1 января новый тариф

У одесситов осталось несколько дней, чтобы рассчитаться с долгами за воду в преддверии повышения тарифа.

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Напомним, что с 1 января 2022 года стоимость 1 кубометра централизованного водоснабжения и водоотведения вырастет на 17 % и составит 35,16 грн. Соответствующее постановление приняла 24 декабря Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Меняются цены и для «Инфоксводоканала», которому уже с нового года придется платить значительно больше за электроэнергию, реагенты и налоги.

При этом, треть потребителей выполнять свои обязательства не спешат. По состоянию на 29 декабря предоставленные в ноябре услуги водопользования оплатили лишь 70 % горожан. Общая задолженность продолжает быть рекорды и составляет четверть миллиарда гривен. В лидерах по неплатежам – жители спальных районов города: Суворовского и Киевского.

Столь низкая платежная дисциплина и астрономические долги абонентов негативно влияют на надежность водоснабжения всего города, а все хотят на праздники быть с водой. В свою очередь, водоканал должен своевременно и авансом, оплачивать реагенты, материалы, электроэнергию. Технические службы должны своевременно устранять аварийные ситуации, и, при этом, необходимо продолжать работы по модернизации предприятия и сетей.

В связи с этим, «Инфоксводоканал» призывает всех неплательщиков успеть до конца декабря погасить долги за воду, ведь как гласит народная мудрость: «Как встретишь новый год, так его и проведешь».

Сделать это можно в считанные секунды, не выходя из дома и без переплат. Достаточно зайти на сайт водоканала или воспользоваться ссылкой в смартфоне, и оплатить за воду в один клик без регистрации и комиссий, картой любого банка.

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Новости компаний ПРОФИЛЬ

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