Успейте посмотреть: в Одессе до 15 октября проходит выставка уникальных кораблей

До 15 октября в Музее одесского морского порта можно посетить выставку моделей исторических кораблей, которые изготовили мастера судомодельного спорта Украины.
В экспозиции особое место занимают уникальные модели кораблей Азовской флотилии конца XVIII века. Также представлены макеты из Музея морского флота Украины, плакаты, книги, открытки XIX и XX века, знаки и жетоны работников морского транспорта разных времен.
Адрес: Ланжероновский спуск, 1.
Время работы: с 10.00 до 17.00, выходные дни — суббота и воскресенье.
Вход — свободный.
Фото: metronom.news