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Новости Одессы и Одесской области

Успейте посмотреть: в Одессе до 15 октября проходит выставка уникальных кораблей

Успейте посмотреть: в Одессе до 15 октября проходит выставка уникальных кораблей

До 15 октября в Музее одесского морского порта можно посетить выставку моделей исторических кораблей, которые изготовили мастера судомодельного спорта Украины.

В экспозиции особое место занимают уникальные модели кораблей Азовской флотилии конца XVIII века. Также представлены макеты из Музея морского флота Украины, плакаты, книги, открытки XIX и XX века, знаки и жетоны работников морского транспорта разных времен.

Адрес: Ланжероновский спуск, 1.

Время работы: с 10.00 до 17.00, выходные дни — суббота и воскресенье.

Вход — свободный.

Фото: metronom.news

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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