Успейте посмотреть: в Одессе до 15 октября проходит выставка уникальных кораблей

Куда сходить в Одессе: экзотическая выставка, фестиваль скрипок и плейбек-театр Относительное затишье в ближайшие выходные позволит жителям города отдохнуть от шумных мероприятий и многолюдных фестивалей. Классический концерт, выставка кактусов и погружение в литературный мир Ивана Франко помогут обрести душевное равновесие и хорошее настроение. ПОДРОБНЕЕ