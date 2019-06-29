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Новости Одессы и Одесской области

Ушла из жизни корифей одесской сцены

Ушла из жизни корифей одесской сцены

Не стало корифея сцены Евгении Михайловны Дембской.

В пресс-службе Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного сообщили:

Администрация театра с прискорбием сообщает, что сегодня на 99-ом году жизни скончалась народная артистка Украины, Почетный гражданин города, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская.

С далекого послевоенного Львова жизнь и творчество Евгении Михайловны неразрывно связаны с нашим театром. 72 театральных сезона из 72-х Евгения Дембская радовала своим талантом, красотой, обаянием ни одно поколение своих почитателей.

Легенда, звезда, наша любимая Женечка, покойся с миром…

О времени прощания с Евгенией Дембской будет сообщено дополнительно.

Евгения Дембская в роли Сильвы (1947 г) и в последние годы жизни

Легендарная Дембская…

Евгения Михайловна родилась в ноябре 1920-го. До последних своих дней не покидала сцену. Народная артистка Украины, она была народной по сути своей — всегда улыбчива, добросердечна, великодушна.

Ее обожали, ее выход на сцену Театра, в котором она блистала, всегда сопровождался горячими аплодисментами.

Евгения Дембская окончила Львовскую консерваторию (1946), выступала с Михаилом Водяным в концертах как солистка Львовской филармонии, в 1946 году участвовала в создании Львовского театра музыкальной комедии.

В 1953 году вместе с театром переехала в Одессу, где стала ведущей солисткой Одесского академического театра музыкальной комедии, который теперь носит имя Михаила Водяного.

Ее звездная роль Ларисы в «Белой акации», а потом и одноименный фильм с ее участием принесли славу не только театру, но и городу, который стал ее второй родиной.

Коллектив газеты «Одесская жизнь» выражает глубокое соболезнование родным и близким Евгении Михайловны, всему коллективу Одесского академического театра музыкальной комедии, в котором она служила до последних дней.

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Мария Котова
Мария Котова
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