Ушастые и с ротовыми лопастями: в одесский порт приплыли тысячи медуз (фото)

Об этом пишет pushkinska.net.

Медуз там тысячи! Большие, поменьше и гигантских размеров – они подобрались близко к берегу, пугая отдыхающих.

Так, полчища аурелий, сбившись в стайки, охотятся за зоопланктоном. Их так много, что почти не видно водной глади. Впрочем, “ушастики” только с виду такие несимпатичные, а на деле совершенно безвредные.

Другое дело – корнероты. Вот кого стоит опасаться пляжникам, встретив их в море.

Они мало того, что огромные и страшные, так и еще и больно жалятся, оставляя ожоги на теле и даже вызывая аллергию. Их, правда, не так уж много у одесского побережья, по сравнению с аурелиями.

Фото: pushkinska.net