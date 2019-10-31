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Новости Одессы и Одесской области

Ушастые и с ротовыми лопастями: в одесский порт приплыли тысячи медуз (фото)

Ушастые и с ротовыми лопастями: в одесский порт приплыли тысячи медуз (фото)

Гавань в порту Одессы облюбовали медузы-корнероты и ушастые аурелии.

Об этом пишет pushkinska.net.

Медуз там тысячи! Большие, поменьше и гигантских размеров – они подобрались близко к берегу, пугая отдыхающих.

Так, полчища аурелий, сбившись в стайки, охотятся за зоопланктоном. Их так много, что почти не видно водной глади. Впрочем, “ушастики” только с виду такие несимпатичные, а на деле совершенно безвредные.

Другое дело – корнероты. Вот кого стоит опасаться пляжникам, встретив их в море.

Корнероты могут быть очень опасны и больно кусаются

Корнероты могут быть очень опасны и больно кусаются

Они мало того, что огромные и страшные, так и еще и больно жалятся, оставляя ожоги на теле и даже вызывая аллергию. Их, правда, не так уж много у одесского побережья, по сравнению с аурелиями.

Аурелии безопасны для человека

Аурелии безопасны для человека

Медузы у одесского побережья утопают в мусоре

Медузы у одесского побережья утопают в мусоре

Фото: pushkinska.net

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