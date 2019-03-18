﻿ Уровень воды достигает критической отметки: ремонт Хаджибейской дамбы должны скоро начать - Одесская Жизнь

Работы по укреплению Хаджибейской дамбы хотят совместить с расширением дороги.

Состояние Хаджибейской дамбы стало критическим. Специалисты Одесского горсовета хотят укрепить ее с помощью строительства каменной буны и за счет расширения дороги. Об этом сообщил начальник управления капстроительства Одесского горсовета Борис Панов на сегодняшнем аппаратном совещании.

Профильные специалисты решили воздвигнуть со стороны дамбы каменную буну, как в селе Фонтанка. А пространство между дамбой и буной засыпать землей. Таким образом ремонтники решили «убить трех зайцев»: расширить дорогу до четырех полос, устроить набережную и починить дамбу. По словам чиновника, такая концепция не противоречит Генеральному плану развития города. Он также добавил, что, после реализации этого плана, возможно, не придется строить дорогу со стороны полей орошения. В таком случае получится привлечь средства облводхоза.

Мэр города Геннадий Труханов назначил ответственным за выполнение этого задания вице-мэра Петра Рябоконя. И отметил, что на всеукраинском совете по региональному развитию ему пообещали помощь от правительства в ремонте Хаджибейской дамбы.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что Хаджибейская дамба продолжает разрушаться после реконструкции.

Фото: УСИ.